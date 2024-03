Le BEL 20 résiste mieux que ses voisins européens grâce à Syensqo

Après une ouverture en légère baisse lundi, l'indice BEL 20 devait repasser une heure dans le vert avant de lever le pied et afficher un quasi statu quo vers onze heures à 3.733 points avec 11 de ses éléments dans le rouge, Solvay (23,74) étant stationnaire.

Notre indice vedette bénéficiait du soutien de Syensqo (83,95) qui regagnait 2,9% à la veille de la publication de ses résultats, Galapagos (31,79) étant positive de 0,4% alors qu'UCB (109,00) et arGEN-X (353,90) reculaient de 0,8%. Umicore (20,54) gagnait 0,6%, ce que perdait Aperam (26,49).

AB InBev (57,22) valait 1,1% de plus que vendredi tandis que KBC (67,70) et Ageas (38,79) étaient négatives de 0,3%, les immobilières voyant par contre Aedifica (53,35) et Cofinimmo (58,65) regagner 0,5%.