Le BEL 20 résiste parmi des indices européens partagés et peu modifiés

Avec 10 de ses 19 éléments dans le rouge, l'indice BEL 20 parvenait à gagner 0,2% à 3.813 points lundi près d'onze heures. Il bénéficiait alors du soutien d'Ageas (41,54) qui gagnait 1,9% après l'annonce que le groupe ne ferait plus d'offre sur l'assureur Direct Line.

Des gains de 0,8% étaient relevés en KBC (68,80), Solvay (24,75) et UCB (115,20), Syensqo (86,83) se contentant d'un mieux de 0,1% tandis que Galapagos (30,28) et arGEN-X (368,60) cédaient 0,6 et 0,4%.

AB InBev (55,13) reperdait 0,1%, Elia (101,90) et Melexis (75,05) reculant de 0,3% contrairement à Umicore (21,09) et D'Ieteren (203,00) qui s'appréciaient de 0,4 et 0,5%.