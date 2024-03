Le BEL 20 résiste parmi des indices européens sans conviction

En regagnant 0,6% à 3.713 points vendredi vers onze heures, l'indice BEL 20 se distinguait de ses voisins européens qui restaient partagés et peu modifiés. Seize de ses éléments étaient en hausse, GBL (69,82) et Syensqo (80,34) en tête avec des gains de 1,7 et 2,3%.

Solvay (24,17) valait 1,5% de plus que jeudi alors que Galapagos (31,41) et UCB (106,00) reculaient de 0,4 et 0,8%, arGEN-X (347,80) repassant par son point de départ.

KBC (69,28) suivait avec un mieux de 1,6% tandis que Ageas (39,55) et AB InBev (56,17) regagnaient 0,8 et 0,3%.

Aperam (27,72) et Umicore (20,75) étaient positives de 1,3 et 0,7%, D'Ieteren (198,20) et Proximus (7,70) gagnant 0,6 et 0,9% alors que Melexis (76,30) reperdait 1,2%.

Tinc (11,85) et Brederode (106,00) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 3,5 et 5,8%, Shurgard (40,925) et Xior (26,10) remontant de 2,5 et 2,3% alors que Barco (15,37) et Agfa-Gevaert (1,086) reculaient de 1,1 et 2,3%, Belysse (0,708) chutant de 5,6%.

Mithra (0,2045) et Biosenic (0,023) abandonnaient 5,1 et 5,7% tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en Nyxoah (15,15), Celyad (0,352) et Onward Medical (5,28), Oxurion (0,0001) reperdant 50%.