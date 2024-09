Le BEL 20 reste bien orienté, arGEN-X et Cofinimmo en tête

Solvay (31,67) s'appréciait de 0,35% contrairement à UCB (159,60) et Galapagos (25,40), en baisse de 2,83 et 1,78% alors que Syensqo (72,10) perdait 1,90% après une recommandation à la vente.

arGEN-X (486,30) et Cofinimmo (64,75) étaient en tête avec des bonds de 3,58 et 3,11% devant Elia (102,20) et Aedifica (62,40), en hausse de 2,97 et 2,38%.

AB InBev (57,26) et Ageas (46,92) s'appréciaient de 1,31 et 0,99%, Melexis (77,50) et Sofina (218,40) de 0,91 et 1,30%.

KBC (67,34) cédait par contre 0,53% tandis que Lotus Bakeries (11.580) reperdait 1,53%, D'Ieteren (215,80) et Azelis (18,81) cédant 0,46 et 0,53%.

Kinepolis (41,20) et Proximus (6,84) étaient par ailleurs en hausse de 3 et 1,9%, Accentis (0,028) bondissant de 5,6% en compagnie de Home Invest (18,74), Qrf (10,95) et Retail Estates (66,20) qui gagnaient plus de 2%. VGP (93,40) et Xior (34,45) progressaient de 1,3 et 1,8%, Shurgard (40,55) de 1,7%. Hyloris (5,84) était enfin négative de 2,7% tandis que Fagron (19,32) gagnait 1,2%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1080 USD comme la veille. Le lingot se négociait autour de 72.885 euros, en progrès de 505 euros.