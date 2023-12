Le BEL 20 reste bien orienté malgré les prises de bénéfices

Syensqo (96,66) et arGEN-X (425,30) pesaient par contre sur la tendance en reculant de 4,32 et 0,19% en compagnie de UCB (75,70), négative de 1,48% alors que Solvay (24,54) gagnait 2,46% supplémentaires.

Les immobilières avaient été à la fête avec des bonds de plus de 6%, Aedifica (63,85) et Cofinimmo (71,20) confirmant finalement des gains de 4,24 et 4,78% tandis que WDP (28,14) gagnait 2,48%.

Elia (112,60) avait gagné près de 6% avant de ramener cet écart à 3,49% tandis que Aperam (32,22) et Umicore (24,51) progressaient de 3,77 et 3,94%, Sofina (222,80) et Melexis (90,70) de 5,59 et 2,25%.

AB InBev (57,52) et KBC (58,24) conservaient des avances de 0,17 et 4,30% alors que Ageas (39,51) terminait de 2,06% dans le rouge.

Hors BEL 20, Immobel (29,55) et Shurgard (43,50) se distinguaient par des bonds de 7,8 et 6,3%, Care Property Invest (14,30) gagnant 5% tandis que Agfa-Gevaert (1,32) et Atenor (5,92) remontaient de 4,4 et 3,5%, Econocom (2,63) de 3,3%, Recticel (10,20) et Azelis (21,88) de 3,1 et 2,1%.