Le Bel 20 reste à la traine avec arGEN-X à nouveau en tête des baisses

Elia (112,40) était finalement stationnaire tandis que D'Ieteren (175,70) et Melexis (91,75) se distinguaient par des hausses de 0,23 et 0,33%, Sofina (223,20) gagnant 0,09%

WDP (28,24) et Cofinimmo (70,50) reperdaient 1,81 et 1,19% en compagnie de Solvay (26,05) et Syensqo (91,50) qui reculaient de 1,14 et 1,88%, Galapagos (35,68) et UCB (76,20) abandonnant 1,30 et 0,63%.

AB InBev (57,60) reperdait 0,83% tandis que KBC (57,86) et Ageas (39,15) se dépréciaient de 0,07 et 1,09%, GBL (71,40) et Ackermans (157,10) reculant de 0,83 et 0,19%, Umicore (24,73) et Proximus (8,53) de 0,96 et 0,44%.

Kinepolis (45,25) et Econocom (2,555) reperdaient par ailleurs 3,6 et 3% alors que Banimmo (3,82) bondissait de 5,5%, Unifiedpost (2,55) et Recticel (10,50) de 3,9%, Agfa-Gevaert (1,33) de 2,4%.

Celyad (0,386) et Biotalys (4,98) remontaient enfin de 7,2 et 4,8% alors que Biosenic (0,0514) reperdait 5,5%.