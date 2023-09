Le BEL 20 reste positif après trois pointes vers les 3.700 points

Ageas (38,96) suivait avec un gain de 2,61% en compagnie de Proximus (7,53) et Barco (19,69) qui gagnaient 2,48 et 2,23%, Aperam (27,37) et Umicore (23,58) s'appréciant de 1,97 et 1,38%.

AB InBev (52,84) et KBC (58,20) valaient 0,80 et 0,38% de plus que vendredi, Solvay (108,20) et arGEN-X (491,70) étant positives de 1,36 et 1,44% contrairement à UCB (82,42) et Galapagos (34,52) qui cédaient 0,12 et 0,14%.