Le BEL 20 revient à son point de départ

Sofina (202,80) abandonnait 1,7% tandis que Solvay (107,30) et Aperam (32,44) reculaient de 1,3%, les hausses étant emmenées par Elia (125,00) et arGEN-X (350,50) qui gagnaient 1,3 et 1,1%.

UCB (87,78) et Galapagos (34,10) valaient 0,7% de plus que jeudi tandis que KBC (65,86) et Ageas (40,54) reculaient de 0,1% comme AB InBev (59,76).