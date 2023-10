Le BEL 20 se distingue avec AB InBev et Aedifica en tête

Barco (14,49) et UCB (69,06) se démarquaient par des reculs de 0,62 et 0,35%, rejointes de justesse par KBC (51,90) qui cédait 0,15% alors que Galapagos (31,23) repartait de 0,45% à la hausse, rejoignant Solvay (99,74) qui regagnait 2%.

Résultats et rachat d'actions propres propulsaient le poids-lourd AB InBev (53,63) de 5,47% à la hausse, les chiffres de arGEN-X (444,10) et Aedifica (51,45) étant de même accueillis par des hausses de 1,53 et 5,04%.

Cofinimmo (58,70) et WDP (23,32) étaient positives de 2,18 et 2,10%, D'Ieteren (140,10) et Ackermans (140,30) de 1,74 et 1,23%, Aperam (26,15) et Umicore (22,45) de 2,19 et 0,45%.

Ageas (36,26) valait 0,61% de plus que mardi, Elia (89,65) et Melexis (69,35) remontant de 0,67 et 1,24%, Proximus (7,822) et GBL (69,00) de 0,98 et 0,88%.

Immobel (26,25) et Care Property Invest (11,66) bondissaient par ailleurs de 3,9 et 3,7%, VGP (76,75) et Montea (66,70) de 2,9 et 3,2%, Econocom (2,315) et Agfa-Gevaert (1,522) de 3,3 et 5,4%, Kinepolis (46,50) et Ontex (6,91) de 3 et 4,1%.