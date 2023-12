Le BEL 20 se distingue et repasse au-dessus des 3.700 points

L'indice bruxellois bénéficiait toujours du soutien de son poids-lourd arGEN-X (345,80) qui regagnait 2,64% supplémentaires. Solvay (26,73) et UCB (78,88) progressaient de 1,87 et 1,62%, tout comme Syensqo (93,00) et Galapagos (36,78), respectivement de 0,25 et 1,18%.

Aedifica (65,05) et WDP (28,72) s'appréciaient de 1,96 et 1,27%, D'Ieteren (178,00) et KBC (58,60) de 1,42 et 1,03%. Melexis (92,10) et Proximus (8,52) reperdaient par contre 0,70 et 0,49% en compagnie de AB InBev (58,31) et Elia (112,30), négatives de 0,14 et 0,18%.