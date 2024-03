Le Bel 20 se distingue et repasse au-dessus des 3.700 points

Cofinimmo (58,05) et Aedifica (53,55) affichaient des gains de 3,1 et 2,3% tandis que WDP (24,94) s'appréciait de 1,2%.

AB InBev (55,84) était positive de 0,4% tandis que KBC (68,28) et Ageas (38,31) s'appréciaient de 1,1 et 0,6%, Melexis (79,35) gagnant 1,3% tandis qu'Aperam (26,20) et Umicore (19,68) remontaient de 0,6 et 0,4%.

Galapagos (31,73) restait seule négative en cédant 0,5% alors que Solvay (24,05) et Syensqo (80,29) progressaient de 2 et 1,8%, UCB (108,20) de 1,2%.

Les résultats de Tinc (11,45) étaient salués par un bond de 4,1% alors que Belysse (0,788) bondissait de 12,6% supplémentaires, Bekaert (47,04) et Immobel (23,20) remontant de 2,2 et 2,9%.