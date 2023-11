Le BEL 20 se distingue grâce aux bonds de Aperam et Ageas

L'indice BEL 20 faisait mieux que ses voisins européens en progressant de 0,9% à 3.547 points mercredi vers onze heures, l'indice bruxellois étant soutenu par les bonds de 4,7 et 3,3% de Aperam (29,08) et Ageas (39,97).

Les poids-lourds AB InBev (57,23) et arGEN-X (451,00) s'appréciaient également de 0,7 et 0,1%, KBC (52,54) gagnant 0,8% tandis que Solvay (104,20) et UCB (68,42) progressaient de 0,5 et 0,2%, Galapagos (33,99) de 0,8%.

Elia (100,40) et Proximus (8,69) étaient seules négatives de 0,4 et 0,1% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (58,00) et Cofinimmo (64,00) regagner 1,8 et 1%, WDP (25,14) remontant de 1,4%.