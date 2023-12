Le BEL 20 se distingue à la hausse grâce aux bonds de Solvay et Syensqo

Alors que ses voisins européens restaient peu modifiés et dans le rouge, l'indice BEL 20 devait se distinguer en confirmant une nouvelle hausse de 0,46% à 3.721,35 points avec 12 de ses éléments dans le rouge mais, soutenu par les bonds de 7,37 et 6,46% de Solvay (22,14) et Syensqo (105,32).

KBC (55,96) valait 1,34% de moins que la veille alors que Ageas (40,49) et AB InBev (58,66) gagnaient de justesse 0,37 et 0,17%, Melexis (88,65) et Sofina (213,20) s'appréciant de 1,20 et 1,33%.

arGEN-X (420,30) et UCB (77,52) progressaient également de 0,57 et 1,20% tandis que Galapagos (36,48) cédait 0,27%.

Aperam (30,91) et Umicore (23,83) reperdaient 0,48 et 1,16% tandis que Aedifica (61,05) et Cofinimmo (68,25) reculaient de 1,29 et 1,23%, Proximus (8,70) et Barco (15,36) perdant 0,87 et 1,41%, cette dernière devant quitter le BEL 20 lundi prochain.

À l'approche de ses résultats, Colruyt (39,25) chutait de 5,4% tandis que Home Invest (14,78) abandonnait 4,8% en compagnie de Immobel (27,60) et Xior (30,20) qui reculaient de 2,5 et 2,6%, VGP (97,00) et Agfa-Gevaert (1,30) chutant de 3 et 3,4% alors que Solvac (125,00) et DEME (107,60) bondissaient de 4,2 et 5,1%, Lotus Bakeries (8.230) s'appréciant par contre 2,1% supplémentaires.

Sequana Medical (4,37) s'envolait enfin de 26,3% tandis que Nyxoah (4,20) et Biotalys (3,17) plongeaient de 6 et 6,5%, Biosenic (0,051) et Celyad (0,36) de 9,2 et 5%.