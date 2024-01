Le BEL 20 se distingue à la hausse malgré le plongeon de Melexis

Il bénéficiait du soutien de son poids-lourd arGEN-X (355,90) qui progressait de 2,30% en compagnie de Solvay (28,09), en hausse de 2,41%, tandis que Syensqo (91,10) et UCB (81,68) s'appréciaient de 0,99 et 1,21%, Umicore (24,17) regagnant 2,42% alors que Aperam (31,15) reperdait 1,46%.

AB InBev (58,81) valait 0,75% de plus que la veille, KBC (61,14) et Ageas (39,83) s'appréciant de 1,63 et 1,48%, Ackermans (158,90) et Proximus (8,91) de 1,15 et 1,92%.