Le BEL 20 se distingue à la hausse

UCB (87,30) progressait de 1,30% alors que Solvay (25,44) avait viré de 0,97% à la baisse, rejoignant arGEN-X (348,80) et Galapagos (34,87) qui cédaient 0,20 et 0,40%.

Neuf éléments de l'indice étaient en hausse, emmenés par Syensqo (82,49) qui rebondissait de 3,14%, précédant Umicore (21,17) et Elia (111,80) qui remontaient de 2,12 et 2,01% en compagnie d'Aedifica (60,60), positive de 1,85%.

KBC (60,48) avait viré de 0,17% à la baisse tandis qu'Ageas (39,81) et AB InBev (57,51) restaient positives de 0,63 et 0,07%.

Aperam (28,62) et Melexis (80,10) reculaient de 1,72 et 0,44%, D'Ieteren (187,70) et Proximus (8,798) de 0,27 et 0,07%.

Unifiedpost (2,85) et Econocom (2,36) remontaient par ailleurs de 3,4 et 2,1%, Shurgard (43,07) et Care Property Invest (13,04) de 2,2 et 1,4%, Kinepolis (41,15) et Roularta (12,65) de 1,1 et 2,8%, Orange Belgium (13,18) et Recticel (11,46) s'appréciant de 1,4 et 1,8% alors que Bekaert (45,26) perdait 2,2%.