Le BEL 20 se distingue à nouveau grâce à arGEN-X

arGEN-X (349,70) regagnant à nouveau 3,8% mercredi vers 11h00, l'indice BEL 20 se distinguait de ses voisins européens en progressant de 0,8% à 3.710 points. D'Ieteren (179,10) et Solvay (26,68) suivent avec des hausses de 2 et 1,7%.

UCB (78,34) et Syensqo (93,03) étaient positives de 0,9 et 0,3%, Galapagos (36,83) s'appréciant de 1,3% tandis que les baisses étaient emmenées par le repli de 0,5% de Proximus (8,526). AB InBev (58,36) cédait moins de 0,1%, comme Ageas (39,30).

KBC (58,28) valait 0,5% de plus que vendredi dernier, Aperam (33,10) et Umicore (25,06) progressant de 0,5 et 1,4%, Cofinimmo (71,85) de 1,5%, Ackermans (159,00) de 0,3% à l'instar de WDP (28,46) et Elia (112,80).