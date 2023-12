Le BEL 20 se distingue Solvay et Syensqo en tête

En progressant d'un peu plus de 0,8% à 3.735 points mardi vers onze heures, l'indice BEL 20 faisait mieux que ses voisins européens grâce au soutien de Solvay (22,09) et Syensqo (102,48) qui bondissaient de 6,9 et 3,6%, le poids-lourd arGEN-X (427,60) progressant de même de 2,3%.

Melexis (89,05) et Aperam (31,41) suivaient avec des mieux de 1,6 et 1,1%, UCB (77,38) gagnant 1%, ce que perdait par contre Galapagos (36,21).

AB InBev (59,03) et Ageas (40,38) valaient 0,8 et 0,1% de plus que lundi, D'Ieteren (164,60) s'appréciant de 0,7% alors que KBC (56,68) reculait de 0,1%, Aedifica (61,10) de 1,2% et Barco (15,49) de 0,6%, celle-ci devant quitter l'indice bruxellois lundi prochain.