Le BEL 20 se maintient de peu au-dessus des 3.700 points

Les immobilières Aedifica (61,50) et Cofinimmo (69,90) avaient ramené leurs gains à 0,24 et 0,36%, WDP (27,46) conservant une avance de 1,03%.

Aperam (28,75) reperdait 3,43%, arGEN-X (361,30) et Solvay (26,35) reculant de 2,98 et 3,48% alors que Syensqo (93,22) était positive de 1,78%, UCB (82,58) cédant de justesse 0,05%.

AB InBev (60,09) valait 0,82% de plus que mardi, rejointe par Ageas (39,90) qui gagnait 0,81% alors que KBC (59,82) portait son recul à 1,19%.

D'Ieteren (172,90) et Melexis (80,70) abandonnaient 1,03 et 1,10%, Elia (114,70) reperdant 1,29% tandis que Proximus (8,85) et Umicore (22,07) s'appréciaient de 0,23 et 0,32%.

Bpost (4,22) ne regagnait plus que 1,2%, VGP (105,80) bondissant de 3,5% alors que Roularta (13,40) et Agfa-Gevaert (1,32) abandonnaient 2,9% chacune.