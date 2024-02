Le BEL 20 se maintient grâce aux résultats d'Ageas et UCB

Cofinimmo (58,30) et WDP (24,64) reculaient également de 2 et 1,4%, AB InBev (57,87) de 0,3% et Elia (101,80) de 0,8%.

Il bénéficiait alors du soutien d'UCB (100,15) et Ageas (40,11) dont les résultats étaient salués par des hausses de 3,1 et 2% alors que des chutes de plus de 2% étaient notées pour Aedifica (53,40), Aperam (27,91), D'Ieteren (174,30) et Melexis (78,70).

Solvay (23,85) et arGEN-X (379,10) étaient positives de 0,5 et 0,4% contrairement à Galapagos (34,02) et Syensqo (82,59) qui perdaient 0,1 et 1,3%, Umicore (19,66) et Sofina (208,80) abandonnant 1,6 et 1,1%.

Les résultats de DEME (126,00) étaient salués par un bond de 4,8% alors que Shurgard (38,97) et VGP (100,80) reculaient de 2,2 et 1,9%, Bpost (3,38) de 2,5%. Onward Medical (4,61) et Nyxoah (12,95) plongeaient enfin de 9,6 et 7,2%, Biosenic (0,028) et Celyad (0,355) se dépréciant de 2,1 et 4%.

L'euro s'inscrivait à 1,0800 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0840 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 60.315 euros, en recul de 10 euros.