Le BEL 20 se rapproche des 3.500 points

Après s'être rapproché des 3.500 points à deux reprises lundi matin, l'indice BEL 20 se retrouvait 0,3% plus bas que vendredi en s'inscrivant à 3.510 points vers onze heures avec 11 de ses éléments dans le rouge, Aperam (31,33), Umicore (25,73) et D'Ieteren (157,20) étant stationnaires.

Aedifica (54,95) et Cofinimmo (67,95) emmenaient les baisses en abandonnant 1,9 et 1,5% devant UCB (82,68), en baisse de 1,2%, arGEN-X (361,80) cédant 0,4% tandis que Solvay (99,46) et Galapagos (37,48) regagnaient 0,5 et 0,3%.

AB InBev (52,14) reculait de 0,5%, KBC (60,40) et Ageas (36,76) de 0,6 et 0,4%, Sofina (189,50) étant négative de 0,8% alors que Elia (114,00) et Barco (23,08) remontaient par contre de 0,3 et 0,5%.