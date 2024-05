Le Bel 20 se rapproche à nouveau des 4.000 points, Elia en tête

Umicore (18,74) et arGEN-X (342,50) suivaient avec des mieux de 1,63 et 1,42% devant KBC (67,88) qui gagnait 1,22% compte tenu de son détachement de coupon.

AB InBev (59,88) et Ageas (48,18) reperdaient 0,23 et 0,25% tandis que Melexis (83,65) et Lotus Bakeries (9.970) abandonnaient 1,24 et 0,70%, D'Ieteren (203,00) et Ackermans (168,10) s'appréciant par contre de 0,10 et 0,60%.

Shurgard (40,45) reculait par ailleurs de 0,61% pour un gain de 0,87% compte tenu de son détachement de coupon. Atenor (6,24) et Agfa-Gevaert (1,16) se distinguaient par des bonds de 7 et 6,8%, Econocom (2,425) regagnant de même 5,9% tandis que les résultats de Retail Estates (71,60) étaient accueillis par une hausse de 1,5%.

Jensen (40,00) et Azelis (19,24) étaient positives de 2,5 et 2,4%, KBC Ancora (46,60) et Roularta (11,35) s'appréciant de 3,3 et 4,1% alors que Belysse (0,845) et Inclusio (13,60) chutaient de 4 et 2,8%, Banimmo (3,26) de 3%.