Le BEL 20 se redresse après quatre séances consécutives de baisse

Treize de ses éléments étaient en hausse, WDP (26,08) étant inchangée tandis que KBC (60,38) se distinguait par un bond de 3,7%, Ageas (38,91) et AB InBev (57,80) s'appréciant de 1,2 et 0,6%. Solvay (24,08) rebondissait de 2,3% tandis que Syensqo (81,42) et UCB (82,16) étaient positives de 0,5%, arGEN-X (334,40) et Galapagos (34,39) cédant par contre 0,1 et 0,9%.

Elia (108,70) était également négative de 1,1%, Aperam (29,02) et Umicore (20,90) cédant 0,5 et 0,2%. Melexis (81,25) et Proximus (9,28) étaient en hausse de 0,5 et 0,2%, D'Ieteren (178,50) et GBL (67,74) regagnant 0,7%.