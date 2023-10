Le BEL 20 se ressaisit après une ouverture négative

AB InBev (50,43) cédait 0,3% tandis que Ackermans (139,10) et D'Ieteren (152,70) reculaient de 0,8 et 1,2%, Barco (17,59) et Aperam (26,96) perdant 1,4 et 0,7% tandis que KBC (57,40) repassait par son point de départ.

Ageas (37,70) et Umicore (21,72) suivaient avec des mieux de 1,5%, arGEN-X (454,50) regagnant 1,1% tandis que Cofinimmo (64,90) et WDP (22,96) regagnaient 1 et 0,7%.

Euronav (14,24) reculait par ailleurs de plus de 2% comme DEME (96,60), Home Invest (15,18) et Jensen (31,10), Ekopak (20,00) gagnant par contre 2,3% tandis que Unifiedpost (2,16) et Atenor (9,74) récupéraient 2,1 et 2,3%.

Oxurion (0,0013) et Mithra (1,28) rebondissaient enfin de 8,3 et 4,1% alors que MDxHealth (0,213) et Nyxoah (6,70) abandonnaient 4 et 3,2%.

L'euro s'inscrivait à 1,0485 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0470 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 55.890 euros, en recul de 190 euros.