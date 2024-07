Le BEL 20 se ressaisit et confirme une cinquième hausse consécutive

Douze éléments du BEL 20 étaient finalement en hausse parmi lesquels arGEN-X (451,40) et UCB (152,05) qui avaient viré de 1,74 et 1,10% à la hausse, rejoignant Melexis (79,50) et Ackermans (174,90) qui étaient en tête avec des gains 3,25 et 2,52%.

AB InBev (56,16) valait 0,54% de plus que la veille, KBC (71,14) et Ageas (42,98) s'appréciant de même de 0,40 et 0,51%, tandis que GBL (68,95) et Sofina (218,00) progressaient de 0,73 et 0,93%, Elia (95,35) et D'Ieteren (210,40) de 0,95 et 1,15%.