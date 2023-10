Le BEL 20 s'enfonce sous les 3.500 points, Barco en tête

Le BEL 20 et ses voisins européens devaient accroitre leurs pertes dans l'après-midi de mercredi parallèlement à l'ouverture négative de Wall Street, l'indice bruxellois portant son recul à 1,56% en terminant à 3.462,93 points avec tous ses éléments dans le rouge.

Barco (14,67), qui avait perdu jusqu'à 18% suite à des annonces décevantes, terminait 12,99% plus bas que la veille, devant Aperam (26,69) et Melexis (79,65) qui chutaient de 4,44 et 3,86%, Umicore (24,46) reculant de 2,47% après son bond de 12,97% de la veille. AB InBev (50,67) et KBC (54,12) avaient viré de 0,84 et 0,99% à la baisse, Ageas (39,13) reculant de 0,69% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (48,80) et Cofinimmo (54,75) abandonner 1,45 et 2,49% tandis que WDP (22,84) perdait 2,14% après résultats.

Sofina (183,40) et D'Ieteren (151,60) étaient négatives de 2,24 et 2,07%, GBL (70,72) cédant 1,04% tandis que Proximus (8,11) concédait 0,10%. Solvay (99,94) et UCB (78,26) valaient 1,68 et 1,14% de moins que mardi, arGEN-X (467,40) et Galapagos (32,47) abandonnant 1,62 et 2,46%. Intervest Offices (20,25) revenait par ailleurs aux écrans en bondissant de 35,3% après l'annonce d'une OPA, Atenor (12,40) et Iep Invest (5,65) rebondissant de 2,9 et 4,6% alors que Belysse (0,692) et Agfa-Gevaert (1,54) chutaient de 5,7 et 3,7%, Kinepolis (45,90) et Immobel (27,10) se dépréciant de 2,3%.

Nyxoah (6,30) et Biotalys (3,33) étaient enfin négatives de 4,2 et 3,5%, Biosenic (0,064) et Hyloris (12,40) perdant 3,3 et 2,3% tandis que Sequana Medical (2,47) remontait de 2,9%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0545 USD, contre 1,0580 dans la matinée et 1,0575 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 59.550 euros, en progrès de 1.025 euros.