Le BEL 20 s'est distingué grâce au bond de 14,27% de Solvay

AB InBev (56,54) gagnait 1,91% tandis que KBC (71,22) et Ageas (44,32) s'appréciaient de 1,54 et 1,23%, Elia (96,45) et Umicore (22,42) de 2,01 et 1,54%.

Melexis (81,55) et Syensqo (95,64) suivaient avec des bonds de 3,89 et 4,80%, arGEN-X (366,60) et UCB (119,90) progressant de 0,88 et 0,50%, Galapagos (27,24) de 1,11%.

D'Ieteren (216,80) et Ackermans (165,80) étaient positives de 2,26 et 0,97%, les immobilières WDP (26,30) et Aedifica (63,55) de 1,62 et 1,19%.

Cenergy (9,11) et Ekopak (18,50) gagnaient par ailleurs 3,5 et 3,3% tandis que Shurgard (40,15) et DEME (154,60) s'appréciaient de 3,5 et 3,1%, Kinepolis (40,30) et Econocom (2,315) de 1,5%, Viohalco (6,10) de 4,8%.

Onward Medical (4,91) était enfin positive de 4,2% contrairement à Nyxoah (8,66) et Biosenic (0,0141) qui abandonnaient 2,9 et 4,7%.