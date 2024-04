Le BEL 20 s'est finalement démarqué de ses voisins en légère baisse

Il était freiné par le recul de 0,80% d'UCB (123,55), Lotus Bakeries (9.390) reculant de 0,32%, arGEN-X (348,50) et Ageas (43,30) de 0,23 et 0,28%.

AB InBev (56,42) valait 0,53% de plus que vendredi, KBC (69,28) progressant de 0,52%, Elia (91,40) et Sofina (221,80) de 0,83 et 1,09%, D'Ieteren (205,00) et Ackermans (162,00) de 0,79 et 0,93%.

Solvay (30,85) et Syensqo (87,35) progressaient de même de 2,22 et 0,83%, Galapagos (26,76) gagnant 0,30%.

Les immobilières Aedifica (61,50) et Cofinimmo (63,30) se distinguaient par des hausses de 2,16 et 2,10%, WDP (25,06) s'appréciant de 1,21%.

Après avoir bondi de plus de 8% en matinée, Unifiedpost (3,96) confirmait une hausse de 3,9%, Immobel (28,30) bondissant de 5,2%, VGP (101,80) et Xior (27,55) de 3,8 et 3,2%. Cenergy (7,84) et Greenyard (5,44) progressaient de 4,2 et 3,4%, Agfa-Gevaert (1,204) de 3,4%. Proximus (6,93) reperdait par contre 1,4% tandis que Azelis (23,16) et SmartPhoto (27,80) gagnaient 1,9 et 2,6%.

Mithra et Hyloris suspendues, Nyxoah (10,35) et Fagron (18,20) gagnaient 7,8 et 2,5%, Celyad (0,33) cédant par contre 1,5%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0700 USD contre 1,0690 vendredi dernier. Le lingot se négociait autour de 70.240 euros, en progrès de 80 euros.