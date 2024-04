Le BEL 20 s'est finalement résigné à rejoindre ses voisins dans le rouge

arGEN-X (350,80) et UCB (124,55) restaient par contre positives de 0,66 et 0,81% tandis que Solvay (30,41) et Syensqo (87,19) reculaient de 1,43 et 0,18%, Galapagos (26,58) de 0,67%.

Les immobilières venaient ensuite avec Aedifica (60,15) et Cofinimmo (62,30) qui reperdaient 2,20 et 1,58%, WDP (24,94) cédant 0,48%.

KBC (69,90) valait 0,89% de plus que la veille contrairement à Ageas (43,14) et AB InBev (56,16) qui perdaient 0,37 et 0,46%, Elia (90,35) et D'Ieteren (203,20) reculant de 1,15 et 0,88%.

Sofina (220,80) reperdait 0,45% tandis que Lotus Bakeries (9.430) conservait une avance de 0,43%.

Cenergy (8,05) et Roularta (10,90) gagnaient par ailleurs 2,7 et 2,8%, Care Property Invest (13,94) bondissant de 3,9%. Unifiedpost (3,81) et Azelis (22,64) reculaient de 3,8 et 2,2%, GIMV (43,85) et Tinc (11,92) de 2,1 et 2,6%, Aperam (27,44) de 2%.