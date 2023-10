Le BEL 20 s'est maintenu de justesse au-dessus des 3.300 points

Cofinimmo (57,45) et Sofina (177,90) se distinguaient en regagnant 1,86 et 2,30% en compagnie de Galapagos (31,09), positive de 2,37% tandis que les baisses revenaient à Melexis (68,50) avec un recul de 2,70%, arGEN-X (437,40) et Ageas (36,04) cédant 0,50 et 0,25%.

AB InBev (50,85) et KBC (51,98) remontaient de 0,89 et 0,58%, Solvay (97,78) et Aedifica (48,98) de 1,28 et 0,78%, Aperam (25,59) et Umicore (22,35) de 0,91 et 0,04%.