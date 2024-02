Le BEL 20 s'est renforcé à l'ouverture de Wall Street

Elia (106,80) avait également porté son avance à 1,71%, Galapagos (36,65) et Solvay (23,94) progressant de 1,50 et 1,92%, Syensqo (83,87) et UCB (94,62) de 1,53 et 0,60%, arGEN-X (364,20) de 0,80%.

Seize de ses éléments étaient en hausse, emmenés par Aedifica (56,05) et Cofinimmo (62,85) qui regagnaient 2,09 et 2,03% en compagnie de WDP (25,74), positive de 1,58%.

AB InBev (58,27) et Ageas (39,01) valaient 0,60 et 1,43% de plus que la veille alors que KBC (62,94) reculait de 0,25%, D'Ieteren (174,80) et Proximus (8,34) cédant 0,34 et 0,07%.

Aperam (30,19) reperdait 0,66% alors que Umicore (20,97) était positive de 1,50%, GBL (70,46) s'appréciant de 0,95%.

Exmar (7,17) ne reculait plus que de 1,1% tandis que Econocom (2,19) et Roularta (11,90) abandonnaient 2,4 et 2%, Ekopak (17,45) perdant 2,2%, ce que gagnait Care Property Invest (12,70) alors que Shurgard (41,72) et Montea (76,90) regagnaient 2,2 et 2,4%.