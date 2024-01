Le BEL 20 tente de repasser au-dessus des 3.600 points

Elia (108,70) et Galapagos (34,43) étaient seules négatives, de 0,4% chacune, alors que les hausses étaient emmenées par UCB (83,94) avec un gain 2% devant Sofina (211,40) qui gagnait 1,6%, D'Ieteren (180,20) et Aedifica (59,00) s'appréciant de 1,3%.

AB InBev (57,72) valait 0,1% de plus que vendredi, KBC (59,80) et Ageas (39,12) s'appréciant de 0,2 et 0,8%, Umicore (20,99) et Aperam (29,14) de 1,4 et 1%, Proximus (9,29) de 0,5%.