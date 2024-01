Le BEL 20 tente de se maintenir au-dessus des 3.700 points

Après son recul de 0,89% de la veille, l'indice BEL 20 regagnait prudemment 0,4% à 3.702 points jeudi vers onze heures, Melexis (85,70) et Galapagos (37,95) étant seules négatives, de 1,2 et 0,1%.

Solvay (28,03) se distinguait en tête des hausses avec un gain de 2,2%, suivie de Umicore (23,92) et Proximus (8,86) qui gagnaient 1,3% chacune. Les immobilières voyaient Cofinimmo (70,50) remonter de 1,1%, Aedifica (62,80) et WDP (27,74) regagnant 0,9% comme Syensqo (91,00) alors que UCB (81,16) s'appréciait de 0,6%.

AB InBev (58,74) valait 0,6% de plus que la veille, KBC (60,26) et Ageas (39,36) s'appréciant de 0,2 et 0,3%. Elia (112,80) et D'Ieteren (174,20) étaient positives de 0,6 et 0,2%, Aperam (31,67) repartant de 0,2% à la hausse.