Le Bel 20 tente d'effacer ses pertes des deux dernières séances

UCB (75,94) et Syensqo (99,02) étaient également positives de 2,4 et 2,9%, Umicore (24,97) et Melexis (90,60) s'appréciant de 2,2 et 2,1% en compagnie de D'Ieteren (173,30), positive de 1,6%.

arGEN-X (416,20) et Elia (111,30) reperdaient par contre 0,8 et 0,6% tandis que KBC (57,14) et Proximus (8,508) cédaient 0,7 et 0,3%.