Le BEL 20 termine 2023 de peu dans le vert grâce à Solvay et Syensqo

AB InBev (58,42) et Ageas (39,31) progressaient de 0,09 et 0,31%, rejointes par KBC (58,72) qui gagnait finalement 0,27%, les immobilières voyant par contre Aedifica (63,65) et Cofinimmo (71,40) reculer de 1,70 et 1,04%, WDP (28,50) de 0,77%.

Dix éléments du BEL 20 étaient affichés en baisse mais, il bénéficiait du soutien de Solvay (27,73) et Syensqo (94,26) qui progressaient de 1,99 et 2,85%, UCB (78,90) gagnant 0,43% alors que arGEN-X (343,50) repartait de 1,04% à la baisse, Galapagos (36,99) s'appréciant de justesse de 0,03%.

D'Ieteren (176,90) et Melexis (91,25) étaient négatives de 0,34 et 0,82%, Umicore (24,90) et Proximus (8,51) de 0,44 et 0,23%.

Atenor (7,44) et la BNB (548,00) poursuivaient par ailleurs leur redressement avec des hausses de 3,3 et 3% alors que Solvac (125,00) bondissait de 4,2%, Qrf (10,10) s'appréciant d'un peu plus de 2% comme Home Invest (15,50) et Wereldhave Belgium (48,30).

Belysse (0,72) regagnait 7,4% tandis que Care Property Invest (14,26) reculait de 2,4% et Montea (86,20) de 1,8% comme Xior (29,70) et Bois Sauvage (278,00).