Le Bel 20 termine au-dessus des 3.500 points malgré la chute d'arGEN-X

Six éléments de notre indice vedette étaient en hausse, Aperam (30,35) se distinguant par une nouvelle avance de 1,17% en compagnie d'Umicore (24,06) et Elia (97,95) qui regagnaient 0,50 et 0,26%, D'Ieteren (156,30) s'appréciant de 0,06%, AB InBev (57,27) et Solvay (103,60) de 0,12 et 0,14%.

KBC (52,18) et Ageas (39,81) cédaient 0,72 et 0,60%, UCB (67,76) et Galapagos (33,86) reculant de 1,77 et 0,73%.

Barco (15,10) et Sofina (200,20) valaient 1,37 et 1,18% de moins que la veille tandis que les immobilières voyaient WDP (25,30) et Cofinimmo (64,25) reculer de 0,71 et 1%, Aedifica (58,15) de 0,60%.

Melexis (84,70) et Ackermans (150,00) étaient négatives de 0,53 et 0,60%, Proximus (8,81) reperdant 0,29%.