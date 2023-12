Le BEL 20 termine au-dessus des 3.700 points grâce à Syensqo

Alors que le BEL 20 (temporairement 21) progressait jusqu'à 3.716,94 points lundi peu après l'ouverture, dopé par le bond de la nouvelle venue Syensqo, les premiers échanges dans la nouvelle Solvay devaient repousser l'indice bruxellois dans le rouge et sous les 3.700 points.

arGEN-X (417,90) pesait également sur la tendance en abandonnant 1,44% alors que Galapagos (36,58) était positive de 0,27% et UCB (76,60) stationnaire.

AB InBev (58,56) reculait de 0,26%, KBC (56,72) et Ageas (40,34) de 0,42 et 0,44%, Proximus (8,77) de 0,70%.

Sofina (210,40) valait 1,15% de plus que vendredi, D'Ieteren (163,40) et WDP (27,40) s'appréciant de 1,18 et 0,66%, Melexis (87,60) gagnant 0,34% tandis que Aperam (31,06) reperdait 0,51%.

La BNB (508,00) perdait par ailleurs de 3,4% alors que Agfa-Gevaert (1,34) plongeait de 8,3%, Titan Cement (20,70) bondissant par contre de 5,1%.