Le BEL 20 termine de justesse dans le rouge

AB InBev (55,39) abandonnait également 1,04% alors que KBC (69,04) et Ageas (39,90) s'appréciaient de 1,26 et 1,71%, les immobilières voyant Aedifica (52,00) reculer de 1,52%.

Solvay (23,23) et UCB (104,40) reculaient de 2,48 et 2,34% en compagnie de Galapagos (31,26) et arGEN-X (342,80) qui cédaient 0,86 et 1,44%

Aperam (27,77) et Umicore (20,70) restaient positives de 1,50 et 0,44%, D'Ieteren (197,30) gagnant 0,20% alors que Melexis (75,35) et Proximus (7,62) reperdaient 2,46 et 0,21%.

La BNB (477,00) se distinguait par ailleurs en bondissant de 5,7% supplémentaires en compagnie de Tinc (11,80) et Brederode (103,80) qui gagnaient 3 et 3,6%, Agfa-Gevaert (1,064) et Barco (15,12) reculant par contre de 4,3 et 2,8%, Bpost (3,122) de 2,5%.

Iep Invest (5,60) et Home Invest (15,70) étaient positives de 5,6 et 2,6% tandis que Van de Velde (32,15) chutait de 4,9%, Greenyard (5,06) et Lotus Bakeries (8.680) abandonnant 2,7 et 2,8%, celle-ci à la veille de son entrée dans le BEL 20.