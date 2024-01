Le BEL 20 termine de justesse dans le vert

Partager:

Après avoir reculé à l'approche des annonces de la BCE, l'indice BEL 20 devait se redresser et repasser dans le vert à l'annonce du maintien des taux de la Banque centrale, la clôture le voyant gagner de justesse 0,04% à 3.632,33 points.

Onze éléments de l'indice bruxellois restaient teintés de rouge mais il bénéficiait du soutien de arGEN-X (346,90) et Solvay (25,60) qui bondissaient de 3 et 3,43%, Syensqo (82,16) regagnant 1,87%. UCB (85,60) et Galapagos (34,68) abandonnaient par contre 1,43 et 1,81%, Melexis (80,95) et Proximus (9,05) reculant de 1,04 et 1,61%, Cofinimmo (66,50) de 1,04%.

AB InBev (57,20) était négative de 0,97% tandis que KBC (59,94) reperdait 0,93% contrairement à Ageas (39,47), positive de 0,64%. Sofina (222,20) et D'Ieteren (185,50) s'appréciaient de 1,74 et 0,71% alors que Aperam (29,71) et Umicore (21,50) terminaient de 0,60 et 0,65% dans le rouge. Econocom (2,35) et Belysse (0,60) abandonnaient par ailleurs 1,7 et 8% supplémentaires tandis que Shurgard (42,975) remontait de 2,5%.