Le BEL 20 termine de justesse sous les 3.600 points

Wall Street dans le désordre mardi à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins européens l'étaient à l'approche de la clôture, celle-ci voyant l'indice bruxellois repasser de justesse sous les 3.600 points en regagnant 0,16% à 3.598,54 points avec 12 de ses éléments dans le vert, Solvay (25,38) et Umicore (21,54) en tête avec des hauses de 2,50 et 2,47%.

Sofina (214,80) suivait avec un regain de 1,70%, Syensqo (80,00) et UCB (84,80) progressant de 0,52 et 0,74%, arGEN-X (336,30) et Galapagos (35,13) de 0,42 et 0,95%.

KBC (59,86) valait 0,27% de plus que la veille alors que Ageas (38,92) reculait de 0,94% et AB InBev (57,37) de 0,73%, les immobilières voyant Cofinimmo (66,55) reculer de 1,55%, Aedifica (58,00) et WDP (25,96) de 1,28 et 1,22%.