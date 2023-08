Le BEL 20 termine d'une fraction dans le rouge

AB InBev (52,13) et Ageas (36,90) valaient 0,97 et 1,29% de plus que la veille alors que Solvay (102,40) et UCB (82,14) reculaient de 1,92 et 0,10%, arGEN-X (462,70) cédant 0,06% tandis que Galapagos (35,51) regagnait 0,62%.

Les immobilières restaient par contre bien orientées avec des regains de 2,88 et 2,68% en Aedifica (58,90) et WDP (25,32), Cofinimmo (69,35) remontant de 2,51%.

Elia (103,70) ne gagnait plus que 1,87% alors que Aperam (25,26) et Umicore (23,56) avaient viré de 1,17 et 0,04% à la baisse, Barco (19,07) et Melexis (88,15) reculant de 1,04 et 0,68%, D'Ieteren (151,10) de 0,85%.

Les résultats de Agfa-Gevaert (2,265) et SmartPhoto (27,20) étaient accueillis par des reculs de 3,2 et 2,8%, la première ayant perdu jusqu'à plus de 9% en début de matinée.

Roularta (13,25) repartait de 4,7% à la baisse, Colruyt (34,67) et Ahold Delhaize (29,73) perdant 2,3 et 1,8% alors que Ekopak (18,70) gagnait 3,9%, des hausses de plus de 2% étant encore notées en Xior (26,80), Shurgard (39,83), Retail Estates (57,20) et Exmar (11,98).