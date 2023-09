Le BEL 20 termine en hausse, Ageas et D'Ieteren en tête

Huit seulement de ses éléments étaient en hausse, Ageas (37,97) en tête avec un bond de 4,57% devant D'Ieteren (157,50) dont les résultats avaient été salués par un gain de 7,7%, écart finalement ramené à 2,54%. AB InBev (52,42) et KBC (57,98) étaient négatives de 0,11 et 0,99%, Barco (19,26) reculant de 1,88%, Umicore (23,26) de 1,40%.

Solvay (106,75) et UCB (82,52) reculaient de 1,07 et 0,39%, Galapagos (34,57) cédant 0,12% alors que arGEN-X (484,70) progressait de 1,15%. Belysse (0,848) et Kinepolis (43,00) s'appréciaient par ailleurs de 4,7 et 2,2% alors que EVS (25,45) et Shurgard (40,46) reculaient de 2,5 et 2,1%, Atenor (16,65) et Unifiedpost (3,15) perdant 2 et 3,4%.