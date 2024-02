Le BEL 20 termine en hausse grâce au soutien de arGEN-X et UCB

Fort irrégulier vendredi, l'indice BEL 20 devait terminer 0,30% plus haut que la veille en s'inscrivant à 3.676,59 points avec 9 de ses éléments dans le vert et avec le soutien de arGEN-X (373,50) et UCB (93,68) quoi progressaient finalement de 2,84 et 4% en compagnie de Galapagos (36,81), positive de 2,88%.

AB InBev (59,96) reperdait 1,14% tandis que Melexis (80,25) et Elia (104,00) reculaient de 1,53 et 2,35%, Proximus (8,33) et Umicore (20,42) de 0,60 et 1,69%.

Le plongeon de 4,5% de Aperam (31,55) après résultats avait quant à lui fait place à une hausse de 2,40% alors que Ageas (37,93) et KBC (60,62) s'appréciaient de 0,58 et 0,76%.

Aedifica (54,90) et WDP (25,76) reperdaient de même 2,05 et 1,38%, Cofinimmo (62,40) cédant 0,95% tandis que D'Ieteren (181,90) était en hausse de 0,66%.

Ontex (7,915) et Tubize (79,70) bondissaient par ailleurs de 5,2 et 3,9%, Ekopak (18,25) gagnant 2,5% tandis que EVS (31,45) gagnait 2,1% contrairement à Montea (75,40) et Home Invest (14,74) qui abandonnaient 2,7 et 2,5%

Onward Medical (5,50) et Nyxoah (11,25) bondissaient enfin de 43,6 et 11,9% supplémentaires alors que Sequana Medical (2,95) poursuivait son recul avec une chute value de 7,2%.