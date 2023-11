Le BEL 20 a terminé la journée en roue libre

Alors que Wall Street s'orientait à la baisse, le BEL 20 et ses voisins européens devaient accroitre légèrement leurs pertes en fin de journée, la clôture voyant l'indice bruxellois céder 0,49% à 3.560,24 points avec 11 de ses éléments en baisse, Barco (15,31) et Melexis (85,15) en tête avec des reculs de 1,86 et 1,96% en compagnie de Solvay (103,45) qui abandonnait 1,66%.

AB InBev (57,20) valait 0,90% de moins que vendredi, KBC (52,56) et Ageas (40,05) cédant de même 1,65 et 0,94%.

UCB (68,98) était également négative de 0,92% alors que arGEN-X (454,10) et Galapagos (34,11) terminaient sur des hausses de 0,44 et 0,15%.

Elia (97,70) et Aperam (30,00) se distinguaient en progressant de 2,30 et 1,39%, Aedifica (58,50) et WDP (25,48) remontant de 1,21 et 0,95% tandis que Proximus (8,84) gagnait 0,71%.

Bpost (4,492) et Atenor (5,50) plongeaient par ailleurs de 11,9 et 8,3%, Ekopak (18,15) et Exmar (7,16) chutant de 3,4 et 4,8% tandis que DEME (100,00) abandonnait 3,1% à l'inverse de Bekaert (42,90) et Iep Invest (5,55) qui s'appréciaient de 3,1 et 4,7%, Care Property Invest (12,96) et EVS (28,75) de 2,7%.

Sequana Medical (2,46) et Mithra (1,158) étaient enfin négatives de 3,1 et 2% alors que Onward Medical (3,54) était en hausse de 2,6%.