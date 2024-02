Le BEL 20 termine la semaine au-dessus des 3.700 points

L'indice bruxellois bénéficiait du soutien de son poids lourd arGEN-X (377,60) qui gagnait 1,15%, les résultats de Proximus (8,47) étant salués par une hausse de 2,24% tandis que Syensqo (84,00) et UCB (96,42) gagnaient 0,95 et 0,90% à l'inverse de Solvay (23,96), négative de 1,07%.

AB InBev (58,47) et Ageas (40,01) terminaient de 0,02 et 0,20% dans le rouge alors que KBC (64,08) progressait de 1,30%, Elia (102,30) et Umicore (19,94) s'appréciant de 1,19 et 0,71% tandis qu'Aperam (28,41) et Melexis (78,85) perdaient 1,08 et 0,88%.