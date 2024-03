Le BEL 20 termine la semaine au-dessus des 3.800 points

Solvay (24,54) et Syensqo (86,70) s'appréciaient de 1,57 et 1% alors que Galapagos (30,47) et arGEN-X (370,10) reperdaient 0,91 et 0,48%.

AB InBev (55,17) valait 0,64% de plus que jeudi tandis que KBC (68,26) et Ageas (40,75) terminaient de 0,93 et 0,10% dans le rouge, D'Ieteren (202,00) et Melexis (75,30) reculant de même de 0,49 et 1,63%.

Euronav (15,10) regagnait par ailleurs 8,2% supplémentaires, Immobel (26,55) et Unifiedpost (3,55) remontant de 4,9 et 4,4%, Agfa-Gevaert (1,29) et Atenor (6,28) de 4,2 et 4,7%.

Sequana Medical (1,545) et Onward Medical (4,95) rebondissaient de 5,8 et 5,1% après leurs lourdes chutes de la veille, Mithra (0,24) et IBA (12,42) gagnant 4,1 et 2,5% alors que Nyxoah (14,25) cédait 2%.