Le BEL 20 termine la semaine au-dessus des 4.000 points

Ageas (45,86) et Elia (99,65) étaient positives de 1,69 et 1,58%, KBC (71,38) et AB InBev (59,48) s'appréciant de 0,37 et 0,88%.

Solvay (33,65) et Syensqo (94,04) étaient par contre négatives de 2,15 et 0,60%, arGEN-X (347,90) et Galapagos (26,66) cédant 0,29 et 0,60%.