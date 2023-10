Le BEL 20 termine la semaine dans le rouge et Telenet quitte la cote

Umicore (22,04) se démarquait par une hausse de 0,64% tandis que Proximus (8,05) se distinguait par un bond de 5,14%, les pertes étant emmenées par Cofinimmo (56,90) et D'Ieteren (153,60) qui chutaient de 4,77 et 3,34% en compagnie de Sofina (187,30) et Barco (17,10) qui reculaient de 2,55 et 2,29%, Melexis (83,25) et Aedifica (49,86) perdant 3,25 et 2,90%.

AB InBev (50,84) reperdait 0,47%, KBC (56,68) et Ageas (38,72) reculant de 0,49 et 1,05% tandis que Solvay (102,05) et UCB (80,20) étaient négatives de 0,10 et 0,35%, arGEN-X (474,00) de 1,33%.