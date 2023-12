Le BEL 20 termine la semaine dans le rouge, UCB en tête

AB InBev (57,53) gagnait de justesse 0,02% tandis que KBC (58,54) et Ageas (39,62) s'appréciaient de 0,52 et 0,28%.

arGEN-X (423,90) et Galapagos (36,32) reculaient de même de 0,33 et 1,57%, Syensqo (94,50) reperdant 2,23% supplémentaires alors que Solvay (25,41) se distinguait par un nouveau bond de 3,55%,

Aperam (33,26) progressait de 3,23% supplémentaires, Melexis (91,90) gagnant 1,32% tandis que les immobilières subissaient quelques prises de bénéfices, Aedifica (63,45) et Cofinimmo (70,80) reperdant 0,63 et 0,56%.

Elia (114,40) confirmait une hausse de 1,60%, Barco (15,85) gagnant 0,63% pour sa dernière journée au sein du BEL 20.

Après avoir atteint un plus-haut à 8.410 euros, Lotus Bakeries (8.350) ne gagnait plus que 0,6%, bpost (4,77) et Belysse (0,714) progressant de 1,6 et 8,2% contrairement à Agfa-Gevaert (1,268) et VGP (96,40) qui chutaient de 3,8 et 3,2%.