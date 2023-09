Le BEL 20 termine la semaine dans le rouge

Après avoir longtemps évolué à proximité de son niveau de la veille, l'indice BEL 20 devait se résoudre à suivre ses voisins européens dans le rouge et céder finalement 0,36% à 3.634,80 points avec 12 de ses éléments en baisse, Elia (100,60) en tête avec un recul de 2,04% tandis que Ackermans (143,70) et Melexis (81,45) étaient inchangées.

UCB (82,12) et Umicore (22,37) suivaient avec des moins-values de 1,27 et 1,28%, KBC (60,48) cédant 0,85% tandis que Proximus (8,06) poursuivait son ascension avec un gain de 0,35%, Galapagos (33,06) et arGEN-X (477,40) étant positives de 0,76 et 0,80% alors que Solvay (106,05) perdait 0,42%.

Après avoir bondi de 8,1% en matinée, Euronav (16,235) confirmait un gain de 4,3% tandis que Keyware Tech (0,945) rebondissait de 15,9%, ING (12,332) plongeant par contre de 6,3% à la suite d'une nouvelle taxe bancaire aux Pays-Bas.

Shurgard (38,87) et Econocom (2,71) étaient négatives de 2,2 et 1,6%, Kinepolis (46,00) et Crescent (0,013) reperdant 2,1 et 10,9% alors que Colruyt (37,70) progressait de 1,6%, Jensen (33,00) et Tinc (12,50) de 2,8 et 2%.

Biosenic (0,093) devait finalement reculer de 32,6% après avoir ajouté jusqu'à 36% à ses imposants gains antérieurs, Mithra (2,185) étant positive de 2,8% alors que Hyloris (11,70) et Nyxoah (6,94) reculaient de 5,2 et 2%, Celyad (0,734) et Oxurion (0,0013) de 8 et 7,1%.