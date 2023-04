Le BEL 20 termine la semaine dans le vert, KBC en tête

Les immobilières voyaient Aedifica (74,80) et Cofinimmo (85,75) regagner 1,56 et 1,72%, WDP (28,38) remontant de 1,57%.

Ageas (40,69) et GBL (79,92) étaient positives de 0,67 et 0,73%, Solvay (108,00) et UCB (87,70) gagnant 1,08 et 0,14% contrairement à arGEN-X (347,30) et Galapagos (35,08), négatives de 0,63 et 0,79%.

Aperam (32,76) et Umicore (30,20) valaient 1,08 et 1% de plus que la veille, alors que D'Ieteren (171,80) et Melexis (98,95) reculaient de 1,04 et 0,65%.

Ontex (7,68) et Cenergy (4,495) bondissaient de 3,4 et 7,4%, Montea (78,40) et VGP (89,40) remontant de 2,9 et 2,4%, Xior (29,90) et Shurgard (48,78) de 2 et 2,5% alors qu'à l'inverse, on notait Belysse (1,06) en baisse de 3,6%.